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بدءاً من 3 يناير.. الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين فقط

بدءاً من 3 يناير.. الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين فقط

أبرز المواد

بدءاً من 3 يناير.. الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين فقط

بدءاً من 3 يناير.. الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين فقط
https://almnatiq.net/?p=1088197
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأحد، اعتماد تطبيق “نظام المرور الأخضر” لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة مناطق الدولة، وذلك ابتداءً من 3 يناير 2022، بحيث ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، سيسمح بدخول المؤسسات الحكومية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح مضاد لكورونا، معتمد في الإمارات، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق “الحصن” باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً، لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

كما سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك المؤسسات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري PCR كل 7 أيام، وكذلك الأطفال دون الـ 16 عاماً الذين لا يتطلب منهم إجراء أي فحوصات مخبرية.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كورونا، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري لخاص بهم.

وأهابت الوزارة بضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الإماراتي المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كورونا، وللتأكيد على استدامة جهود التعافي في كافة القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، وفقاً لـ”وام”، بالتنسيق بين وزارة الصحة الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، أعلنت في 15 ديسمبر، تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، حيث اعتمدت نظام “إي دي إي” للكشف السريع عند نقاط الدخول، اعتباراً من الأحد 19 ديسمبر 2021.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، أن القرار يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والحفاظ على نسب الإصابة المنخفضة في الإمارة بواقع 0.05% من إجمالي الفحوص. وأفاد بأن نظام “إي دي إي” يعتمد على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا، من دون تخزين البيانات الشخصية.

ويتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا على مركز للفحص الميداني لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلنت الإمارات تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” لسيدة إفريقية قادمة من إحدى دول القارة السمراء مروراً بدولة عربية.

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