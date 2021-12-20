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انتصارات الريال تتوقف عند قادش

انتصارات الريال تتوقف عند قادش
https://almnatiq.net/?p=1088205
المناطق_وكالات

استعصى فريق قادش على مضيفه ريال مدريد، وأنهى سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل معه بدون أهداف، الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

رغم التعادل، بقي الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، متربعاً على الصدارة، برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة.

في المقابل، ارتفع رصيد قادش إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ورغم سيطرة الريال على معظم فترات المباراة، لكن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، بعدما تباروا في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي الفريق الأبيض بالحصول على نقطة وحيدة.

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