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عنكبوت يقاطع مؤتمرا صحفيا في ولاية استرالية

عنكبوت يقاطع مؤتمرا صحفيا في ولاية استرالية
https://almnatiq.net/?p=1088210
المناطق_وكالات

تسبب عنكبوت كبير من فصيلة «الصياد»، في إيقاف مؤتمر صحفي لمسؤول في ولاية كوينزلاند بأستراليا، كان مخصصا للحديث عن تطورات كوفيد19.

وبينما كانت مسؤولة الصحة في كوينزلاند، إيفيت داث، تعقد مؤتمرا صحفيا في الخارج، لمناقشة ضرورة امتثال الشركات لسياسات التطعيم الأخيرة الخاصة بكورونا، أشار أحد الحضور لوجود عنكبوت كبير على المنصة.

وقالت داث لما شاهدت العنكبوت: «رجاء، هل يستطيع شخص ما أن يبعد هذا العنكبوت»، حسبما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وتجاوب كبير مسؤولي الصحة جون جيرارد مع الموقف، وحاول إبعاد العنكبوت ببعض الأوراق، التي كان يحملها، إلى أن توارى الأخير عن الأنظار.

وأكملت داث مؤتمرها الصحفي، بعد أن قالت مازحة: «لا أحب هذا النوع من العناكب. سأواصل ولكن إن شاهده أحدكم على وجهي فليقم بتحذيري».

وواصلت قائلة: «لدينا إلى جانب إصابات كوفيد19، عناكب خطيرة من نوع الصياد».

ورغم محاولات العثور على العنكبوت، إلا أن الأخير شوهد في النهاية، وهو يتحرك بعيدا عن المنصة، دون أن يتسبب لداث بأذى.

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