احدث الأخبار

احذر.. ضغوط العمل والمخاوف المالية تهدد حياتك بنسبة عالية
أبرز المواد
 باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية
أبرز المواد
 مصر.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات لسوء الأحوال الجوية
أبرز المواد
 حسين طه يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل
أبرز المواد
 تونس.. استمرار المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليوم الثالث
أبرز المواد
 123 مصاباً في احتجاجات السودان.. والجيش: لن نفرط في أمن البلاد
أبرز المواد
 بوتين: لابد من معركة حازمة لا هوادة فيها على الإرهاب
أبرز المواد
 اليسار المتطرف و”الشذوذ”.. أهداف متدنية وأساليب قمعية
فيديو المناطق
 عنكبوت يقاطع مؤتمرا صحفيا في ولاية استرالية
أبرز المواد
 محلل طقس ينذر بـ “ربكة جوية” وينصح بتأجيل السفر البري لعدة مناطق
أبرز المواد
 انتصارات الريال تتوقف عند قادش
أبرز المواد
احذر.. ضغوط العمل والمخاوف المالية تهدد حياتك بنسبة عالية

احذر.. ضغوط العمل والمخاوف المالية تهدد حياتك بنسبة عالية

أبرز المواد
باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني

باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني

أبرز المواد
رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية

أبرز المواد
مصر.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات لسوء الأحوال الجوية

مصر.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات لسوء الأحوال الجوية

أبرز المواد

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية
https://almnatiq.net/?p=1088228
المناطق_واس

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى وضع إستراتيجية فعّالة وشاملة لإخراج أفغانستان من الأزمات والمشاكل التي تواجهها حالياً.

وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالعاصمة إسلام آباد، إن الوضع الذي تمر به أفغانستان خطير جداً، مضيفاً أن الشعب الأفغاني بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن امتنانه للمملكة بصفتها رئيساً للقمة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، واستضافتها الدورة الاستثنائية الحالية في باكستان لمناقشة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وحث المجتمع الدولي على توسيع المساعدات العاجلة للشعب الأفغاني لرفع المعاناة عنهم، كما طالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لتفادي انهيار اقتصادي في هذا البلد، مؤكداً أن انعدام الاستقرار في أفغانستان سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار والمنطقة بأكملها بما فيها النزوح الجماعي وتدفق اللاجئين.

روابط ذات صلة

باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني

باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني
حسين طه يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل

حسين طه يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل
فيصل بن فرحان: المملكة دعت لعقد هذا الاجتماع استجابة للأزمة الإنسانية لشعب أفغانستان

فيصل بن فرحان: المملكة دعت لعقد هذا الاجتماع استجابة للأزمة الإنسانية لشعب أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements