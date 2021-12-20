رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى وضع إستراتيجية فعّالة وشاملة لإخراج أفغانستان من الأزمات والمشاكل التي تواجهها حالياً.

وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالعاصمة إسلام آباد، إن الوضع الذي تمر به أفغانستان خطير جداً، مضيفاً أن الشعب الأفغاني بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن امتنانه للمملكة بصفتها رئيساً للقمة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، واستضافتها الدورة الاستثنائية الحالية في باكستان لمناقشة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وحث المجتمع الدولي على توسيع المساعدات العاجلة للشعب الأفغاني لرفع المعاناة عنهم، كما طالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لتفادي انهيار اقتصادي في هذا البلد، مؤكداً أن انعدام الاستقرار في أفغانستان سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار والمنطقة بأكملها بما فيها النزوح الجماعي وتدفق اللاجئين.