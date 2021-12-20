باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني

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طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، المجتمع الدولي بتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للشعب الأفغاني بدون شروط لتفادي أي أزمة إنسانية.

وأشاد في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في إسلام آباد، بمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى انعقاد هذه الدورة الاستثنائية لمناقشة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الأفغاني.

واقترح في كلمته، إستراتيجية من ست نقاط لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان والأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي، إلى جانب بناء القدرة المؤسسية لمكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن أفغانستان كانت تعتمد على الدعم الاقتصادي من الخارج بسبب ضعف اقتصادها الذي دمرته الحروب المتعاقبة خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن الشعب الأفغاني يمر اليوم بظروف إنسانية صعبة، داعياً المجتمع الدولي أن ينتبه إلى هذه الظروف التي تواجهها أفغانستان.