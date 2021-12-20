فرض القيود في بريطانيا بسبب “أوميكرون” يلقي معارضة 10 وزراء

كان مستشارون علميون للحكومة البريطانية، قالوا أمس الأول السبت، إن من “شبه المؤكد” إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.