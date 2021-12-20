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فرض القيود في بريطانيا بسبب “أوميكرون” يلقي معارضة 10 وزراء

فرض القيود في بريطانيا بسبب “أوميكرون” يلقي معارضة 10 وزراء
https://almnatiq.net/?p=1088252
المناطق_وكالات
أكدت وسائل إعلام بريطانية، إن وزير المالية، ريشي سوناك، وتسعة وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وأفادت صحيفة ذا تايمز، بأن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، قال للوزراء مطلع الأسبوع إنه “يتعين فرض قيود جديدة في أقرب وقت ممكن، للحيلولة دون تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية لارتباك”، وفقا لرويترز.
كان مستشارون علميون للحكومة البريطانية، قالوا أمس الأول السبت، إن من “شبه المؤكد” إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.
وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، “أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات”.
أظهرت إحصاءات حكومية أن بريطانيا سجلت 82886 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد و45 وفاة. وبذلك تكون الحالات قد زادت 51.9 في المئة خلال سبعة أيام تنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.
وفي غضون ذلك، رصدت بريطانيا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب أحدث إحصاء يومي للسلطات الصحية.
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية على تويتر، إنه كانت هناك 12133 إصابة جديدة مؤكدة بأوميكرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بأوميكرون إلى 37101 إصابة.

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