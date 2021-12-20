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“الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة

“الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة

الاقتصاد

“الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة

“الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة
https://almnatiq.net/?p=1088258
المناطق_واس

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة «روشن للتطوير العقاري» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم وتطوير والاستفادة من البنية التحتية الرقمية والتقنيات في المملكة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات، ودعم البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لتسريع التحوّل الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة.

وبموجب المذكرة التي وقعها وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن صباح بركات، سيتعاون الجانبان في عدد من المواضيع، في مقدمتها تحفيز وتطوير خطط الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك البنية التحتية الممكنة للمركبات ذاتية القيادة، وجذب الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية في مجالات المدن الذكية والتقنيات الناشئة، وضمان نقل وتوطين التقنية، إضافةً إلى إعداد نماذج أعمال تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير نماذج الشراكة مع شركات الاتصالات.

كما تشمل المذكرة بنودًا أخرى للتعاون، منها تطوير الحلول الرقمية الذكية مثل تطوير نماذج وتطبيقات المنازل والأحياء الذكية، ووضع خطط مشتركة لتطبيقها في وحدات ومشاريع الشركة، إضافةً إلى تطوير وتنفيذ تجارب التقنيات الحديثة وحالات الاستخدام الخاصة بها، والعمل على تمكين وتطوير وبناء مراكز البيانات في نطاق مشاريع الشركة، وإنشاء مجمعات متكاملة لجذب الشركات الاستثمارية ومراكز الأبحاث التقنية للاستثمار، بالإضافة إلى بناء الخدمات اللوجستية المساندة للتجارة الإلكترونية، وتمكين وابتكار وتطوير التحول الرقمي في مجالات عمل الشركة، وبناء مراكز التحكم في الأحياء، وتطوير المنصات الرقمية.

وأوضح المهندس البسام، أن الشراكة تهدف إلى توظيف الخبرات والإمكانات المتوفرة لكليهما بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للقطاع، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنها ستكون أكثر حيوية وفاعلية وذات أثر واضح وكبير في جعل المناخ أكثر ملائمة للمشاريع المستقبلية كالمنازل والأحياء الذكية لتضمنها العديد من البنود المهمة والمتعلقة برفع جودة الحياة والارتقاء بالمنازل والأحياء الذكية وتطوير الحلول الرقمية.

من جانبه، أوضح بركات، أن الشراكة ستعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة في كافة المجالات بما في ذلك بنية تحتية رقمية عصرية تلبي تطلعات سكان مجتمعات روشن .

يُذكر أن الوزارة قامت بعقد شراكات مع العديد من الجهات ذات الصلة، لتعزيز التكامل والتعاون وتوحيد الجهود في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

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