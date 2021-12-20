مفاجأة صادمة لامرأة تُقيم دعوى ضد أبناء زوجها المتوفي لإضافتها لـ”صك الورثة”

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أقامت سيدة لدى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة دعوى ضد أبناء زوجها المتوفي وطالبت بأن يضاف اسمها إلى صك حصر الورثة وإعطائها حقها الشرعي .

وقالت المدعية بأن ورثة زوجها المتوفي أدعوا أنه طلقها قبل وفاته، ولم يتم إضافتها بصك حصر الورثة، وامتنعوا عن تسليمها عقد الزواج وأي أوراق تخصها، حيث كان الزوج في غيبوبة لمدة عام قبل وفاته. مشيرة إلى أنه قبل أن يدخل المستشفى كان على علاقة طيبة معها.

وأفاد وكيل المدعى عليهم بأنهم أقروا بأن أبيهم كان بالفعل متزوجا منها، ولكنه طلقها قبل الدخول والخلوة بها وكان ذلك قبل دخوله للمستشفى ووفاته ،وأنهم لا يوافقون على إلحاقها بصك حصر ورثته.

وبطلب البينة من وكيل المدعى عليهم أحضر شاهدين، فشهدا بأن المورث طلق زوجته المدعية، وأنه أشهدهما على ذلك، وأن المدعية تعلم بطلاقها ولكن أنكرت ذلك.

وأكد الشهود أن لديهم ورقة تتضمن بصمة المتوفى، حيث كتب فيها بخط يده أنه قام بطلاقها وبشهادة منهم على ذلك، وتم عرض تلك الورقة على القاضي ومن ثم عرضها على المدعية، حيث نص الحكم النهائي على أنه ثبت طلاق زوجة الموروث والحكم بصرف النظر عن القضية وأصبح نهائيا.