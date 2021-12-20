احدث الأخبار

شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض
أبرز المواد
 خبراء صحة: الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد كورونا
أبرز المواد
 مفاجأة صادمة لامرأة تُقيم دعوى ضد أبناء زوجها المتوفي لإضافتها لـ”صك الورثة”
أبرز المواد
 “الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة
الاقتصاد
 13 مليون دولار لتجنب أزمة انقطاع الاتصالات في “لبنان”
أبرز المواد
 فرض القيود في بريطانيا بسبب “أوميكرون” يلقي معارضة 10 وزراء
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الفلبين يلتقي نائبة الرئيس الفلبيني
أبرز المواد
 هل هناك خطورة على الطفل والأم لاستهلاك الكافيين أثناء الحمل؟
منوعات
 احذر.. ضغوط العمل والمخاوف المالية تهدد حياتك بنسبة عالية
أبرز المواد
 باكستان تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة للشعب الأفغاني
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وضع إستراتيجية فعّالة لإخراج أفغانستان من الأزمات الحالية
أبرز المواد
 مصر.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات لسوء الأحوال الجوية
أبرز المواد
شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض

شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض

أبرز المواد
خبراء صحة: الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد كورونا

خبراء صحة: الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد كورونا

أبرز المواد
مفاجأة صادمة لامرأة تُقيم دعوى ضد أبناء زوجها المتوفي لإضافتها لـ”صك الورثة”

مفاجأة صادمة لامرأة تُقيم دعوى ضد أبناء زوجها المتوفي لإضافتها لـ”صك الورثة”

أبرز المواد
“الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة

“الاتصالات” و “روشن” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي وتطوير أحياء سكنية متكاملة

الاقتصاد

شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض

شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1088269
المناطق_وكالات

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، مسرح مهرجان ”ميدل بيست“ بآخر سهراته أمس الأحد ، والذي بدأ في 16 ديسمبر ولمدة 4 أيام متواصلة بالرياض ، حطم خلالها العديد من الأرقام القياسية بالحضور .

وأشعلت نانسي عجرم المسرح بحضورها وأغانيها المتنوعة ، وعبر الجمهور الذي تجاوز عشرات الآلاف بالمهرجان ” أمس ” عن سعادتهم بحضور الحفل من خلال نشر مقاطع فيديو لنانسي التقطوها عبر كاميرا هواتفهم المحمولة ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكان مهرجان مدل بيست قد تجاوز الحضور 732 ألفًا ، بواقع 180 ألف زائر في اليوم الأول، و217 ألفًا لليوم الثاني، و174 لليوم الثالث و 161 لليوم الرابع ؛ حيث ختام الفعاليات في ظل مواصلة استضافة أهم نجوم الغناء العربي والموسيقى الإلكترونية.

روابط ذات صلة

العازفة نوف توفيق: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي (فيديو)

العازفة نوف توفيق: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي (فيديو)
لعشاق المتعة والترفيه.. بوابات موسم الرياض ترحب بكم “غدًا”

لعشاق المتعة والترفيه.. بوابات موسم الرياض ترحب بكم “غدًا”
تركي آل الشيخ ينشر صوراً لزائري ” مدل بيست “.. ويعلق : ما عرفنا لكم كل ما قلنا لا تجون زدتوا

تركي آل الشيخ ينشر صوراً لزائري ” مدل بيست “.. ويعلق : ما عرفنا لكم كل ما قلنا لا تجون زدتوا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements