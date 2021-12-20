شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض

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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، مسرح مهرجان ”ميدل بيست“ بآخر سهراته أمس الأحد ، والذي بدأ في 16 ديسمبر ولمدة 4 أيام متواصلة بالرياض ، حطم خلالها العديد من الأرقام القياسية بالحضور .

وأشعلت نانسي عجرم المسرح بحضورها وأغانيها المتنوعة ، وعبر الجمهور الذي تجاوز عشرات الآلاف بالمهرجان ” أمس ” عن سعادتهم بحضور الحفل من خلال نشر مقاطع فيديو لنانسي التقطوها عبر كاميرا هواتفهم المحمولة ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكان مهرجان مدل بيست قد تجاوز الحضور 732 ألفًا ، بواقع 180 ألف زائر في اليوم الأول، و217 ألفًا لليوم الثاني، و174 لليوم الثالث و 161 لليوم الرابع ؛ حيث ختام الفعاليات في ظل مواصلة استضافة أهم نجوم الغناء العربي والموسيقى الإلكترونية.