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قواعد اساسية لحماية الجلد من حساسية الشتاء.. تعرف عليها

قواعد اساسية لحماية الجلد من حساسية الشتاء.. تعرف عليها
https://almnatiq.net/?p=1088284
المناطق _ متابعات

وجهت استشارية الأمراض الجلدية، نجلاء الدوسري، عدة نصائح لحماية الجلد من حساسية الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تقليل

مدة الاستحمام.

وقالت الدوسري في تصريحات لقناة الإخبارية: «أول شيء يجب أن يكون الاستحمام مدته قصيرة، بمعنى ألا يطول عن 5 دقائق،

ويكون الماء فاترًا».

وأضافت: «الاستحمام بغسول أو صابون خالٍ من العطر لأن العطور تساعد على تهييج الجلد، يجب أيضًا عدم استحمام الليف

الخشن في الاستحمام، لأنه يسحب الدهون من الجلد».

وتابعت: «يجب أن يكون الترطيب مرتين في اليوم على الأقل واستخدام مرطب بعد الاستحمام ويكون خاليًا من العطر أيضًا».

 

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