قواعد اساسية لحماية الجلد من حساسية الشتاء.. تعرف عليها نشر قبل ساعتين - 7:21 صباحًا, 20 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1088284 المناطق _ متابعات وجهت استشارية الأمراض الجلدية، نجلاء الدوسري، عدة نصائح لحماية الجلد من حساسية الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تقليل مدة الاستحمام. وقالت الدوسري في تصريحات لقناة الإخبارية: «أول شيء يجب أن يكون الاستحمام مدته قصيرة، بمعنى ألا يطول عن 5 دقائق، ويكون الماء فاترًا». وأضافت: «الاستحمام بغسول أو صابون خالٍ من العطر لأن العطور تساعد على تهييج الجلد، يجب أيضًا عدم استحمام الليف الخشن في الاستحمام، لأنه يسحب الدهون من الجلد». وتابعت: «يجب أن يكون الترطيب مرتين في اليوم على الأقل واستخدام مرطب بعد الاستحمام ويكون خاليًا من العطر أيضًا».
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