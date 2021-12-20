قواعد اساسية لحماية الجلد من حساسية الشتاء.. تعرف عليها

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وجهت استشارية الأمراض الجلدية، نجلاء الدوسري، عدة نصائح لحماية الجلد من حساسية الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تقليل

مدة الاستحمام.