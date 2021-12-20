«سبايدر مان» يحقق 334 مليون دولار.. رقمًا قياسيًّا في أعلى الإيرادات

المناطق _ متابعات

حقق فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم» 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية

الأسبوع؛ حيث سجل الفيلم رقمًا قياسيًّا خلال جائحة فيروس كورونا واحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول

في تاريخ هوليوود.

ذكرت وسائل إعلام أن الفيلم حقق 334.2 مليون دولار، في جميع أنحاء العالم، في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون

دولار، وفقًا لتقديرات شركة سوني الموزعة للفيلم.

ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام «سبايدر مان» الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم

النسختين السابقتين.

وقال توم روثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موشن بيكتشر غروب» المملوكة

لـ«سوني بيكتشرز إنترتينمنت»: «الإيرادات التاريخية في بداية عرض سبايدر مان خلال عطلة نهاية الأسبوع

بجميع أنحاء العالم، وفي ظل العديد من التحديات،

تؤكد مجددًا مدى التأثير الثقافي الذي لا مثيل له الذي يمكن أن تحدثه الأفلام التي تعرض حصريًّا في دور العرض السينمائي».

ولم يسبق «سبايدر مان: نو واي هوم» في تحقيق أكبر الإيرادات في بداية العرض تاريخيًّا سوى «أفنجرز: إند جيم»

و«أفنجرز: إنفينيتي وور».