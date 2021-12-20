احدث الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
أبرز المواد
 تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
أبرز المواد
 نائب وزير الصناعة يتفقد المشاريع الصناعية والتعدينية في «رأس الخير»
أبرز المواد
 5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية ضمن مسار رالي داكار السعودية 2022
أبرز المواد
 سيدة تطلب بسرعة التدخل لإنهاء معاناتها مع زوجها.. و«العنف الأسري» يتدخل
أبرز المواد
 «سبايدر مان» يحقق 334 مليون دولار.. رقمًا قياسيًّا في أعلى الإيرادات
أبرز المواد
 قواعد اساسية لحماية الجلد من حساسية الشتاء.. تعرف عليها
أبرز المواد
 وزير الخارجية: تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني عواقبه وخيمة على الاستقرار الإقليمي والدولي
أبرز المواد
 سمو نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني
أبرز المواد
 شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض
أبرز المواد
 خبراء صحة: الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد كورونا
أبرز المواد
 مفاجأة صادمة لامرأة تُقيم دعوى ضد أبناء زوجها المتوفي لإضافتها لـ”صك الورثة”
أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

أبرز المواد
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أبرز المواد
نائب وزير الصناعة يتفقد المشاريع الصناعية والتعدينية في «رأس الخير»

نائب وزير الصناعة يتفقد المشاريع الصناعية والتعدينية في «رأس الخير»

أبرز المواد
5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية ضمن مسار رالي داكار السعودية 2022

5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية ضمن مسار رالي داكار السعودية 2022

أبرز المواد

«سبايدر مان» يحقق 334 مليون دولار.. رقمًا قياسيًّا في أعلى الإيرادات

«سبايدر مان» يحقق 334 مليون دولار.. رقمًا قياسيًّا في أعلى الإيرادات
https://almnatiq.net/?p=1088287
المناطق _ متابعات

حقق فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم» 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية

الأسبوع؛ حيث سجل الفيلم رقمًا قياسيًّا خلال جائحة فيروس كورونا واحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول

في تاريخ هوليوود.

 

ذكرت وسائل إعلام أن الفيلم حقق 334.2 مليون دولار، في جميع أنحاء العالم، في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون

دولار، وفقًا لتقديرات شركة سوني الموزعة للفيلم.

 

ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام «سبايدر مان» الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم

النسختين السابقتين.

وقال توم روثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موشن بيكتشر غروب» المملوكة

لـ«سوني بيكتشرز إنترتينمنت»: «الإيرادات التاريخية في بداية عرض سبايدر مان خلال عطلة نهاية الأسبوع

بجميع أنحاء العالم، وفي ظل العديد من التحديات،

تؤكد مجددًا مدى التأثير الثقافي الذي لا مثيل له الذي يمكن أن تحدثه الأفلام التي تعرض حصريًّا في دور العرض السينمائي».

 

ولم يسبق «سبايدر مان: نو واي هوم» في تحقيق أكبر الإيرادات في بداية العرض تاريخيًّا سوى «أفنجرز: إند جيم»

و«أفنجرز: إنفينيتي وور».

 

روابط ذات صلة

هل يتسبب أوميكرون في زيادة وفيات الحوامل؟ طبيبة تكشف التفاصيل

هل يتسبب أوميكرون في زيادة وفيات الحوامل؟ طبيبة تكشف التفاصيل
مجلة عالمية: تصدير ألواح الطاقة الشمسية من المملكة إلى الولايات المتحدة

مجلة عالمية: تصدير ألواح الطاقة الشمسية من المملكة إلى الولايات المتحدة
“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements