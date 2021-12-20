سيدة تطلب بسرعة التدخل لإنهاء معاناتها مع زوجها.. و«العنف الأسري» يتدخل

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ناشدت إحدى السيدات مركز بلاغات العنف الأسري بضرورة التدخل لإنهاء معاناتها التي استمرت لمدة 20 عامًا،

مشيرة إلى أن زوجها يضربها ويعنفها ويهددها بالسلاح.