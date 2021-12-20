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سيدة تطلب بسرعة التدخل لإنهاء معاناتها مع زوجها.. و«العنف الأسري» يتدخل

سيدة تطلب بسرعة التدخل لإنهاء معاناتها مع زوجها.. و«العنف الأسري» يتدخل
https://almnatiq.net/?p=1088291
المناطق _ متابعات

ناشدت إحدى السيدات مركز بلاغات العنف الأسري بضرورة التدخل لإنهاء معاناتها التي استمرت لمدة 20 عامًا،

مشيرة إلى أن زوجها يضربها ويعنفها ويهددها بالسلاح.

 

وقالت السيدة التي تفاعل معها الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يا عالم وينكم أنا داخلة على الله ثم عليكم،وينكم يا أهل

النخوة، لي عشرين سنة وزوجي يضربني ويهددني ويخوفني بالسلاح دايم وكنت أتحمل عشان عيالي كانوا صغار عيالي الحين

كبروا وقلت يتغير بس ما تغير كل يوم جالس يطغى فيني أكثر آخر شيء اليوم يطردني برا البيت يقول اطلعي إذا لقيت في

البيت».

 

ورد الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»: «أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم، نأمل التواصل معنا

عبر الرسائل الخاصة».

ودشن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وسمًا يحمل اسم (ام_خالد_تنخاكم_لاتخلونها) لمساعدة المرأة التي تعاني من

التعنيف الزوجي، مطالبين بضرورة إنقاذها ومساعدتها.

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