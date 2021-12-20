5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية ضمن مسار رالي داكار السعودية 2022

المناطق _ وكالات

يعدّ رالي داكار أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى الإثارة والحماس الذي يضمنه،

ولكن ما يميزه عن الكثير من السباقات هو البيئة الفريدة والتضاريس المتباينة والظروف القاسية التي تواجه المتنافسين،

وتضعهم في تحدٍ صعب مع الطبيعة، لا يقوى سوى القليل على خوض غماره.