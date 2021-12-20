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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
https://almnatiq.net/?p=1088304
المناطق _ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة

والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل,

وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة,

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان), كما تنشط الرياح السطحية تحد من

مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها, في حين لا تزال الفرصة مهيأة

لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية, كما لا يستبعد تكون

السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة

25-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل

إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على

الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

 

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