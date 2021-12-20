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صحة الشرقية تنفذ أكثر من 5 آلاف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ أكثر من 5 آلاف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
https://almnatiq.net/?p=1088359
المناطق _ متابعات

نفّذت صحة الشرقية “5114” جولة رقابية وذلك خلال شهر نوفمبر 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وشملت الجولات الرقابية مستشفيات ومجمعات صحية وصيدليات ومراكز لقاح.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة

ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى

مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

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