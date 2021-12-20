غرسات الأسنان قد تسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية

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دخل التيتانيوم إلى ركب المعادن السامة وفقًا لدراسة حديثة، والذي يأتي للإنسان من غرسات الأسنان وتقويم العظام وأغلفة

أجهزة تنظيم ضربات القلب ومنتجات التجميل وبعض الأطعمة؛ ما يجعل هذه الأشياء سببًا رئيسيًا في السكتات الدماغية والنوبات

القلبية.