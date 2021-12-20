أمانة نجران تنفذ جولات رقابية لرصد واستكشاف آفات الصحة العامة

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نفذت أمانة منطقه نجران ممثلة في وكالة الخدمات خلال الأيام الأربعة الماضية جولات رقابية لرصد واستكشاف آفات الصحة العامة.

وعُقِّم وطُهِّر خلال الجولات 4857 موقعاً بالمبيدات الحشرية، و187 شريط ذباب إيجابي، وعولجت 3014 بؤرة للمستنقعات،

وكُثِّف المسح الميداني لـ148 من الأحياء والقرى بالرش، إضافةً إلى إنهاء 94 بلاغاً لإدارة صحة البيئة.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن عائض دلبوح أن تنفيذ عمليات المسح الحشري يأتي ضمن

خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.