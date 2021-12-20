1,075 مستفيدًا من الحملة التوعوية في الشواطئ والمنتزهات بصحة الأحساء

المناطق _ متابعات

نفّذت صحة الأحساء مؤخرًا حملة توعوية استهدفت الشواطئ والمنتزهات،

وركّزت الحملة على عدد من الموضوعات، مثل: مضار التدخين وطرق الإقلاع عنه، والأمراض المعدية كالإنفلونزا الموسمية،

والحمى الشوكية وطرق الوقاية منها, والإسعافات الأولية,لكسب المعرفة والدراية بكيفية التصرف وأهمية حسن التصرف في

الحالات الطارئة، وكذلك السكري وكيفية الوقاية منه بممارسة الأنشطة البدنية وإنقاص الوزن, والتغذية الصحية واختيار نظام

غذائي متوازن، إضافةً إلى خطة الأكل الصحي، وأهمية إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، الذي يساعد على الحد من

انتقال أمراض الدم الوراثية بين الأجيال، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة التوعوية 1,075 مستفيدًا.