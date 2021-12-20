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سمو أمير الجوف يدشن حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية للتحذير من السحر والشعوذة

سمو أمير الجوف يدشن حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية للتحذير من السحر والشعوذة

أبرز المواد
غرفة جازان تنظم ورشة عمل للتعريف بمنصة “قوى”..غداً

غرفة جازان تنظم ورشة عمل للتعريف بمنصة “قوى”..غداً

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1,075 مستفيدًا من الحملة التوعوية في الشواطئ والمنتزهات بصحة الأحساء

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سمو أمير الجوف يدشن حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية للتحذير من السحر والشعوذة

سمو أمير الجوف يدشن حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية للتحذير من السحر والشعوذة
https://almnatiq.net/?p=1088383
المناطق _ متابعات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف فعاليات الحملة التوعوية “إن الله لا يصلح عمل

المفسدين” التي تنظمها الرئاسة العامة للهيئة وتهدف إلى التحذير من السحر والشعوذة والكهانة ومُدَّعي الرقية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة في مكتبه اليوم مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

الدكتور علي بن ذويب العنزي.

ونوه الأمير فيصل بن نواف بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالات التوعية والإرشاد.

من جانبه قدم الدكتور العنزي شكره وامتنانه لسموه على تدشين الحملة وما تحظى به أعمال فرع الهيئة من اهتمام سموه.

 

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