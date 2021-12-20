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تعليم الحدود الشمالية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تعليم الحدود الشمالية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1088395
المناطق _ متابعات

احتفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام

بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري”.

وتشمل الفعاليات العديد من الندوات وورش العمل والمسابقات الشعرية، وندوة وأصبوحية شعرية بعنوان “اللغة العربية

والتواصل الحضاري” على مسرح ثانوية التميز العلمي بعرعر غدًا.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أهمية إطلاق المبادرات والدورات لتقوية اللغة العربية كتابةً وتحدثًا.

منوها أن الاحتفاء يهدف إلى إبراز دور اللغة العربية وعلمائها في تطور المعارف، وقيمتها العالية في تاريخ الحضارة البشرية.

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