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ماجد المصري ودموع مؤثرة بعد عقد قران ابنته

ماجد المصري ودموع مؤثرة بعد عقد قران ابنته
https://almnatiq.net/?p=1088406
المناطق _ متابعات

خلال الساعات الماضية، اجتاحت صور الفنان ماجد المصري باكياً بعقد قران ابنته ماهيتاب، مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر المصري مشاركاً جمهوره فرحته، صوراً من عقد القران عبر حسابه على “انستغرام”، وعلّق عليها: “تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي، وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله”.

 

بالمقابل، ظهرت العروس وهي تبكي أيضاً أثناء عقد قرانها الذي أقيم داخل منزل والدها وحضره عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء العروسين.

فيما انهالت التعليقات من أصدقائه الفنانين مباركين له ومتمنين لابنته السعادة.

وماهيتاب هي ابنة الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش، وقد أعلن عن خطبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي في سبتمبر/أيلول من عام 2020.

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