وفاة 12 مصابًا بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا

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أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، اليوم الإثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».