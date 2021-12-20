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وفاة 12 مصابًا بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا

وفاة 12 مصابًا بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا
https://almnatiq.net/?p=1088416
المناطق _ متابعات

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، اليوم الإثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

 

وقال «راب»، في تصريحات لإذاعة «تايمز»، أن هناك 104 حالات إصابة بالمتحور الجديد يتلقون العلاج حاليًا بالمستشفيات.

 

كانت السلطات الصحية البريطانية، أعلنت السبت، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا.

 

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع

10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس؛ ليسجل إجمالي مصابي المتحور 24968 حالة.

 

وتعود معظم هذه الإصابات (23168 حالة) إلى إنجلترا حيث سجلت خلال آخر 24 ساعة 9427 إصابة بـ«أوميكرون».

 

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة «الحدث الكبير» في لندن في مسعى للتعامل مع التفشي السريع

لـ«أوميكرون»، معربًا عن قناعته بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم

بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى «كوفيد-19».

وأشار خان إلى أن «أوميكرون» أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة، مع ارتفاع عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بسرعة أيضًا.

 

ويقضي إعلان حالة «الحدث الكبير» بتوثيق التعاون بين الجهات المعنية بالتعامل مع تفشي كورونا.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا «أوميكرون» في بريطانيا منذ أمس من وفاة واحدة إلى سبع وفيات كلها في إنجلترا، وتم نقل 85 مصابًا إلى المستشفى.

 

وحسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، تم رصد «أوميكرون» في 89 دولة في جميع القارات حتى الآن.

 

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