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استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية

استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية
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المناطق_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، مقتربة من أعلى مستوياتها في آخر ثلاثة أسابيع، إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار متحور فيروس كورونا “أوميكرون” الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.

 

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1798.60 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % ليسجل 1800.10 دولار للأوقية.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.2 %، مسجلةً 22.31 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاديوم نحو 1 % ليصل إلى 1699.17 دولاراً، وتراجع البلاتين 1 % ليثبت عند 921.48 دولاراً للأوقية.

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