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أميرالمنطقة الشرقية يستقبل مدير مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

أميرالمنطقة الشرقية يستقبل مدير مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الدكتور خالد البديوي، والذي قدم لسموه تقريرًا عن إنجازات المركز.

 

ونوّه سموه، بما يُقدمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لتعزيز ثقافة الحوار، وتقبل التنوع بين أفراد المجتمع، مما يحافظ على توحيد الكلمة واللحمة الوطنية، وتفعيل التواصل بين الأطياف المختلفة لحماية النسيج المجتمعي.

 

من جانبه، قدم الدكتور البديوي، شكره لسمو أمير الشرقية على دعمه ومتابعته وتوجيهاته السديدة للمركز.

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