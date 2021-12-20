أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع سموه على جهود الهيئة في مجال تنمية الحياة الفطرية، والتقرير السنوي للهيئة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لحماية الحياة الفطرية، وتوعية المجتمع بالمحميات التي يمنع فيها الصيد، وتطبيق النظام على المخالفين للأنظمة، والتعاون مع الجهات المعنية للمحافظة على التوازن الطبيعي في المملكة، والحد من الصيد الجائر الذي يؤثر على الحياة الفطرية.

وأكد سمو أمير جازان أهمية التعريف بما تتميز به المملكة من محميات طبيعية، ومنها: محمية جزر فرسان، وبقية محافظات منطقة جازان، وما تزخر به من فصائل نادرة من الطيور والحيوانات، وتعزيز نشاط السياحة البيئية في المملكة، وتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري.