سمو أمير الشرقية يُكرم الفائزين بجائزة “الإنسان أولاً” بالمنطقة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، الفائزين بجائزة “الإنسان أولاً” للعمل الإنساني بالمنطقة الشرقية 2021 التي انطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني ونظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .

وأكد سموه أن المملكة تهتم بالأعمال الإنسانية وهذا موروث متأصل بها حيث تقوم بإغاثة المنكوبين والفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، عاداً سموه ما يقوم به مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية دليل على التوجه الإنساني للمملكة.

من جانبه، أفاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الجائزة تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي وإبراز المساعي الإنسانية المؤثرة وتقديم نماذج متميزة تعكس هوية مملكة الإنسانية والاحتفاء بالجهود والإسهامات الجليلة، مشيراً إلى أن وسائل نشر الجائزة تنوعت من خلال الأركان التعريفية بالمجمعات التجارية على مدار الـ 3 أيام، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتعميم الخطابي على كافة القطاعات المستهدفة.

وأوضح أن الجائزة تضمنت مشاركة “137” مبادرة منها 11 للأفراد، و 52 حكومية، و 22 خاصة، و 52 في المسار غير الربحي، وخضعت الجائزة لمعايير مُحكمة اشتملت على نسبة المستفيدين وأولوية الاحتياج والابتكار والتميز وكفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ، وتقرر ترشيح عددٍ من المبادرات وفقاً لتلك المعايير .

واختتم سموه بتكريم الفائزين بالجائزة للعام الحالي 2021م.