سمو أمير تبوك يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وفي بداية اللقاء رحب به سمو أمير المنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر سفير مملكة البحرين الشيخ حمود آل خليفه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بما شاهده من نهضة تنموية تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.