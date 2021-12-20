إسكندرية تكتسي باللون الأبيض… درجة حرارة تحت الصفر

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمحافظة الإسكندرية المصرية، إذ غطتها الثلوج صباح اليوم الاثنين.

وعلق النشطاء على الصور قائلين: “قطعة من بيروت”، فيما شهدت الإسكندرية ليلة شتوية عصيبة بعد سقوط أمطار رعدية على كافة أنحاء المحافظة وسقوط الثلوج فجرا على وسط المدينة وتزينت الإسكندرية بالثلج فى عدد من الأماكن وكست الثلوج الشوارع والميادين فى مشهد أوروبى مميز.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بسقوط الثلج قائلين: ” إسكندرية قلبت أوروبا من جمالها فى التلج”.

ووصل ارتفاع الأمواج بالإسكندرية إلى 6 أمتار وخروج المياه إلى الشارع الخارجي من الكورنيش وتوقف حركة الملاحة.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين ولحين تحسن الأحوال الجوية، يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة بأمس الأحد.