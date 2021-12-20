أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة

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تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الامنية الموحدة بالمنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل لدى استقباله مقر الإمارة بجدة، مدير المركز بالمنطقه العقيد محمد بن فازع اللحياني، إلى شرح موجز عن محتوى التقرير وحجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة والذي يعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، ويحوي التقرير توزيع مختلف القضايا في الأحياء و الطرق داخل محافظات المنطقة في قالب بياني وخرائط جغرافية.