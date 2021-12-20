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أمين عسير يفتتح مشروع الواجهة البحرية بالبرك

أمين عسير يفتتح مشروع الواجهة البحرية بالبرك
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المناطق_عسير

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ، بحضور رئيس بلدية البرك ، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

 

و أكد الدكتور وليد الحميدي بأن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية و ساحلية و يعد من المشروعات التطويرية في منطقة عسير و التي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين مضيفا بأن على زوار الحدائق والمتنزهات ، مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة .

 

ثم تَجَوّل الحميدي في مرافق المشروع، واطلع على ما يحويه من خدمات الذي نفّذته البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشروعات البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار .

من ناحيته أكد رئيس بلدية البرك متعب القحطاني بأن نجاح مشروع الواجهة البحرية بالبرك جاء بدعم متواصل من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني .

 

وأضاف: بأن الواجهة ستُسهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة.

 

مشيرا الى ان المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

 

وتابع القحطاني بان البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين .

 

فيما تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال كما تم تخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 متر طولي و ممر مشاة بطول 340 متر طولي، وتزيينها بـ 80 اضاءة ديكورية و 600 من الاضاءات الأرضية الديكورية و التي اضافت جمالية أكبر للمشروع .

 

و بلغت مساحة المسطحات الخضراء أكثر من 9 الاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة.

 

و بلغ عدد الممرات 3 ممرات، كما تم تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافي من دورات المياه .

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