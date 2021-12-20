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ترقية بعض تخصّصات المعاهد الصناعية الثانوية بتيماء وضباء إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية

ترقية بعض تخصّصات المعاهد الصناعية الثانوية بتيماء وضباء إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية
https://almnatiq.net/?p=1088505
المناطق_تبوك

صدرت موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بترقية قسمي ميكانيكا السيارات، والحاسب الآلي، بالمعهدين الصناعية الثانوية في محافظتي تيماء وضبا، إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية، اعتباراً من بداية العام التدريبي القادم.

 

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الترقية أتت ضمن رسالة المؤسسة الطموحة لتقديم البرامج ومختلف المؤهلات، وفق متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لرفع جودة وكفاءة الخريج وتطويره، بما يتواكب مع أهمية المرحلة، ويسهم في سد الفجوة بين ما يتوقعه صاحب العمل من مخرجات التدريب وبين ما يمتلكه الخريج.

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ترقية بعض تخصّصات المعاهد الصناعية الثانوية بتيماء وضباء إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية

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