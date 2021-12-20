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أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
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المناطق_حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني.

واطلع سموه على تقرير مهرجان العسل الأول الذي أقيم في المنطقة لأول مرة، وكذلك تقرير مهرجان المنتجات الموسمية، مشيداً بجهود فرع الوزارة بالمنطقة والعمل على دعم إقامة الفعاليات الزراعية المتنوعة، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، متطلعاً إلى مزيد من البرامج والفعاليات التي تنعكس بالفائدة على المنطقة ومجالاتها الاقتصادية.

وكرم سموه النحال فهد راضي القنون من منطقة حائل الحاصل على المركز الأول لأفضل عسل متبلور في مسابقة الجمعية العربية لتربية النحل المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 21 – 11 – 2021، ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً.

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