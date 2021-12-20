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أمير منطقة الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية بين “مدن” والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

أمير منطقة الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية بين “مدن” والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
https://almnatiq.net/?p=1088522
المناطق_الحدود الشمالية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، مثَّلها الرئيس التنفيذي خالد بن محمد السالم، فيما مثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مدير المركز زياد بن خليف الخمعلي.

 

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين للإسهام في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، برفع الوعي البيئي لدى جميع أطياف المجتمع، والحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامتها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر في منطقة الحدود الشمالية.

 

وأكد سمو أمير المنطقة أن المملكة تبادر دائماً إلى تعزيز التعاون الدولي بما يخدم البشرية والإنسانية بالكامل، ومن ذلك حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي .

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