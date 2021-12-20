مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11170 نقطة

المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 10.24 نقاط ليقفل عند مستوى 11170.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المنجم، والجوف، والإنماء طوكيو م، والسعودي الفرنسي، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الدرع العربي، وبترو رابغ، وجبل عمر، وباتك، واللجين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.67% و 4.14% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمنجم، والإنماء، وكيان السعودية، وبترو رابغ، الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المنجم، والراجحي، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية، والجوف، الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 324.76 نقطة ليقفل عند مستوى 27377.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 114 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 4803 صفقات.