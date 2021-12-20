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تطبيق “تأكد” يُرشدك للمنتج الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة

تطبيق “تأكد” يُرشدك للمنتج الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة
https://almnatiq.net/?p=1088545
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يعمل تطبيق” تأكد” الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة على مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات “بطاقات كفاءة الطاقة” على أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، والغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات.

 

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة و الأجهزة الكهربائية و المركبات والإطارات و الإنارة و ترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

 

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة ، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة .

 

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج .

 

يذكر أن التطبيق يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.

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