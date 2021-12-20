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الأرصاد تتوقع استمرار تساقط الثلوج على تبوك حتى العاشرة مساء

الأرصاد تتوقع استمرار تساقط الثلوج على تبوك حتى العاشرة مساء
https://almnatiq.net/?p=1088578
المناطق_واس

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار توقعات تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بمنطقة تبوك حتى العاشرة من مساء اليوم، مع تدنٍّ لمستوى الرؤية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

 

وأورد التقرير أن تأثير الحالة سيصل بدرجات الطقس إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).

 

وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً للأتربة والغبار على منطقة تبوك اليوم وغداً، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة، وتساقط خفيف للثلوج -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات (جبل اللوز، علقان).

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