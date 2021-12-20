أردوغان والليرة.. سياسات “متهورة” تعصف بالاقتصاد التركي (فيديو)

المناطق ـ متابعات

شهدت الليرة التركية خلال الساعات الماضية هبوطا جديدا أمام الدولار الأمريكي حيث تم تداولها عند 17.6 مقابل الدولار؛ لتتربع الليرة التركية على قمة أسوء العملات أداءً في عام 2021.

وتستهدف السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار وهو ما جاء بنتائج عكسية، انتقها خبراء في مجال الاقتصاد على نطاق واسع ووصفوها بأنها “متهورة”.

وأعربت مجموعة الأعمال التركية “توسياد” في وقت سابق، عن بالغ قلقها من انهيار الليرة، مؤكدة أن ذلك يزيد الأعباء على الشعب في ظل حكم رجب طيب أردوغان.

وفي بيان لـ المجموعة، قالت إن انهيارات الليرة ناتجة عن سياسة حكومة أردوغان النقدية الجدلية، مؤكدة أن سياسة أردوغان الاقتصادية ستتسبب بمشاكل أكبر في المستقبل.

وأوضحت المجموعة، أن سياسة أردوغان تسببت بحالة انعدام ثقة بالاقتصاد.