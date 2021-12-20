نادي الصفا يحصد كأس بطولة المملكة للسباحة

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حقق نادي الصفا كأس بطولة المملكة للسباحة لجميع الفئات السنية التي اختتمت منافساتها أمس واستمرت أربعة أيام على مسبح مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة، الذي توج رئيسه المهندس أحمد القضماني الفائزين في المنافسات.

وحلّ نادي الصفا في المركز الأول بـ 1828 نقطة والفتح ثانياً بـ 1545 نقطة وجاء مركز الحيتان ثالثاً بـ 1172نقطة, إذ شارك في البطولة 48 نادياً حكومياً وخاصاً من جميع مناطق المملكة و608 سباحين، وقادها 33 حكماً.

وشهدت البطولة تحقيق أرقام قياسية جديدة حيث حقق لاعب نادي جبة مشاري الجميلي رقماً قياسياً جديداً في البطولة لسباق 200 م فراشة فئة 11 – 12 سنة بزمن 2:46,81 دقيقة، وكان الرقم السابق 2:48,24 باسم اللاعب محمد القرني, فيما حقق لاعب نادي الفتح جاسم الغريب رقماً قياسياً جديداً في سباق 50 م ظهر فئة 9 – 10 سنوات بزمن 37.07 ثانية محطماً رقمه السابق 37.53 ثانية, كما حقق لاعب نادي الهلال زيد السراج رقماً قياسياً جديداً في سباق 50 م حرة فئة 13 – 14 سنة بزمن 26.58 ثانية محطماً رقمه السابق 26.67 ثانية, كما حقق لاعب نادي النجوم أسامة العيسى رقماً قياسياً جديداً في سباق 200 ظهر فئة 11 – 12 سنة بزمن 2:43,95 دقيقة محطماً رقمه السابق 2:44,63 دقيقة.

وحقق لاعب نادي الفتح عبدالمحسن البحراني رقماً قياسياً جديداً في سباق 100 م فراشة فئة 9 – 10 سنوات بزمن 1.21.57 دقيقة, محطماً الرقم السابق 1.23.64 دقيقة المسجل باسم اللاعب بدر المهنا, فيما حقق لاعب نادي الصفا علي العيسى رقماً قياسياً جديداً في سباق 50 م ظهر فئة عمومي بزمن 27.80 ثانية وكان الرقم السابق 28.21 ثانية باسم ماهر المعتر -رحمه الله-.

وتهدف البطولة إلى رفع المستوى الفني للمنافسات بين الأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى منتخب السباحة لجميع الأعمار السنية، وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك لتطوير مستواهم، والتأهل للبطولات الخارجية وتحطيم أرقامهم الشخصية في مختلف السباقات، والتنافس بين الأندية لتحقيق نقاط إستراتجية دعم الأندية .