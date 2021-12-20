أخضر اليد يواجه مصر غداً في ختام البطولة الدولية الودية لكرة اليد

المناطق_واس

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره المصري غداً لتحديد الفائز ببطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد.

وتقام غداً منافسات اليوم الأخير من البطولة حيث يلتقي عند الـ 4 مساءً المنتخبان البحريني والمغربي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وفي اللقاء الثاني يلتقي المتصدر بفارق الأهداف المنتخب السعودي بنظيره المنتخب المصري عند الـ6 مساءً على نفس الصالة.

ومن المتوقع أن يواصل مدرب الأخضر الفرنسي ديديه دينارت الزج بجميع اللاعبين الأساسين، للاستفادة من مواجهة أحد أفضل المنتخبات الأفريقية والعالمية “مصر” الذي يشارك في البطولة بعناصره الأساسية من داخل مصر فيما يغيب عنه أبرز المحترفين في أوروبا.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم الجمعة الماضي, وشهدت فوز أخضر اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 35-21، فيما تغلب منتخب مصر على منتخب البحرين بنتيجة 30-29، وشهد مساء أمس تحقيق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي في البطولة على المنتخب البحريني بنتيجة 25-24، فيما تغلب المنتخب المصري على المنتخب المغربي بنتيجة 40-28.