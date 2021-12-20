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الصحة العالمية: “2022” يجب أن يكون عام نهاية الوباء

الصحة العالمية: “2022” يجب أن يكون عام نهاية الوباء
https://almnatiq.net/?p=1088607
المناطق_متابعات

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عام 2022 يجب أن يكون “عام نهاية الوباء”، في إشارة إلى (جائحة كورونا).

وحذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد من أن المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا «ينتشر» في كل أنحاء العالم، معبراً عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن

وأكد فاوتشي لشبكة «سي إن إن»، أن «هذا الفيروس غير عادي»، في إشارة إلى سرعة انتشار «أوميكرون»، مضيفاً أن هذا المتحور سيصبح مهيمناً و«سنواجه أسابيع أو أشهراً صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء»

وصرح لقناة «إيه بي سي»، أن المتحور ينتشر «بسرعة حقاً، حرفياً في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا»، معرباً عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد

وأعلن السيناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020. على «تويتر» الأحد أنهما مصابان بـ«كوفيد» وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة. لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بالمتحور «أوميكرون» أم لا

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة

ومن المقرر أن يخاطب الرئيس جو بايدن الأمة الثلاثاء بشأن تطورات الجائحة في وقت تقوم إدارته بحملة جادة دعماً للتطعيم

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