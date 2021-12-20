أدهم نابلسي: الغناء لا يرضى الله.. وأتمنى تدعموني في رحلتي الجديدة (فيديو)

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أعلن الفنان أدهم نابلسي، اليوم الاثنين، اعتزاله الغناء، مؤكدًا أنه سيبدأ رحلة جديدة، طالبا من جمهوره الدعم فيها.

وأوضح في فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر، أن الهدف الأساسي من وجود الإنسان في الحياة، هو أن يعبد الله ـ عز وجل ـ وأن يفعل ما بوسعه ليرضيه.

وأشار أدهم نابلسي، أن هذا الهدف الأساسي أغلب الناس في غفلة عنه، وهو أيضًا كان غافلا عنه، مؤكدًا أن على الجميع أن يمتثل لأوامر الله، مشيرا إلى قول الحق تبارك وتعالى: “وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون”.

وبين أنه من الصحيح أن يكون لدى الإنسان أهداف يعمل عيلها في حياته، لكن شرط أن ترضى الله رب العالمين، متابعًا: “الهدف اللي كنت عايز أحققه لا يرضي الله”.

واختتم الفيديو قائلا: “أنا اعتزلت الغناء.. وأشكركم على دعمكم السابق، وأتمنى تدعموني، وتشاركوني رحلتي الجديدة”.