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وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني

وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني
https://almnatiq.net/?p=1088619
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قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بعقد الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ـ رئيس الدورة الحالية -، ومعالي وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

حضر الاجتماع الخليجي ـ البريطاني، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومعالي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.

وتناول الاجتماع الجهود المشتركة لدول لمجلس التعاون وبريطانيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

ورحب الاجتماع الخليجي ـ البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.

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