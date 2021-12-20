حادث مروع.. مقتل سائق شاحنة اصطدمت بقافلة أمريكية في ألمانيا (فيديو)

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ترجح الشرطة الألمانية وفاة سائق شاحنة عقب اصطدامه بقافلة عسكرية أمريكية على أحد الطرق السريعة في ولاية بافاريا الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن مقصورة السائق دُمرت بالكامل، مضيفا أنه لا يزال يتعين انتشال السائق المفترض وفاته من المقصورة، وترجح الشرطة أن الاصطدام كان حادثا وليس هجوما.

وبحسب البيانات، فإن النيران اندلعت في عدد من المركبات، وتم نقل 8 أفراد من القوات المسلحة الأمريكية إلى المستشفى بسبب إصابتهم على الأرجح باختناقات من الدخان الناجم عن الحريق.