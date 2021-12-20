ماجد الغانمي يستقبل وزير التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان في الرياض

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استقبل معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، في مكتبه بالرياض، معالي وزير التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، بحضور وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان الجريس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمستجدات في هذا الشأن، إضافة إلى تقديم عرض مرئي عن محاور ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية والحماية الاجتماعية، وجهود وبرامج الوزارة من أجل تنمية المجتمع وتمكين أفراده وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.

يأتي هذا اللقاء خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الـ 41 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وضمن خطط الوزارة لتعزيز علاقاتها الدولية والاطلاع على مختلف التجارب والممارسات التنموية واستعراض تجربة المملكة الفريدة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.