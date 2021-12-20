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مجلس الصحة الخليجي يهنئ البحرين بحصولهم على تصدر مؤشر نيكاي

مجلس الصحة الخليجي يهنئ البحرين بحصولهم على تصدر مؤشر نيكاي
https://almnatiq.net/?p=1088645
المناطق_متابعات

قال مجلس الصحة الخليجي أن مملكة البحرين حصدت على المركز الأول عالميًا في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر .

وأضاف المجلس أن هذا يعتبر إنجازاً لمملكة البحرين بشكل خاص وللخليج بشكل عام،
‏وهذا الانجاز يعتبر ملهم للانتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالميًا ، وتم اعتماد مؤشر نيكاي البحرين على ثلاث مرتكزات رئيسيه أولها انخفاض معدل الحالات القائمة ثم تضاعف معدلات تلقي اللقاح آخرها الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وعبر مدير عام مجلس الصحة الخليجي الاستاذ سليمان الدخيل أن هذا الانجاز ما كان الا بتضافر الجهود الصحية جميعاً في مملكة البحرين والدعم الغير محدود من القيادة للحفاظ على الامن الصحي للمواطنين والمقيمين على حداً سواء في البحرين بشكل عام في جميع المجالات الصحية وفي أزمة كورونا بشكل خاص من توفير اللقاحات والفحوصات الازمة وايضاً الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من تفاقم الازمة.

هذا ويعتبر مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا مقياس عالمي يعتمد على التعامل مع الاصابات و معدل تلقي اللقاحات و مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعودة الانشطة لسابق عهدها.

 

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