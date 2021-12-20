ملتقى (معاً لمناهضة العنف ضد المرأة ) في تعليم الخرج

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برعاية مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج دكتور خالد بن عبدالله العتيبي وحضور أكثر من ( 550) حاضرة، نظمت إدارة الشؤون التعليمية -بنات -(التدريب والابتعاث )بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض مساء اليوم الاثنين الموافق ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ ملتقى عن بعد بعنوان ( معاً لمناهضة العنف ضد المرأة) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء عن العنف ضد المرأة.

قدم المشاركون أوراق عمل عن حماية الأسرة. في النظام السعودي والحد من العنف ضد المرأة ، دور المرأة السعودية في بناء الوطن، موقف الإسلام من العنف .

ونشير إلى المشاركين في الملتقى وهم :. الدكتورة .نجلاء هندي الدغيلبي أستاذ مساعد في كلية التربية بشقراء ومحور حديثها يرتكز على (العنف ضد المرأة اشكالة ومسبباته وأثارة ) ، الدكتورة . لجين أحمد الحقيل أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملك سعود وستتناول ( التشريعات والقوانين ونظام حماية الأسرة في النظام السعودي للحد من العنف ضد المرأة ) ، الدكتورة .صالحة محمد آل شويل خبيرة ومستشارة وكاتبة رأي ومشاركتها بعنوان (تمكين المرأة ودوره في بناء الوطن واستقرار الأسرة والمجتمع) ، كذلك يشارك من تعليم الخرج قسم التدريب التربوي الدكتور . صالح بن بخيت الدويلة. بمحور ( موقف الإسلام من العنف ضد المرأة) .

يذكر أن الملتقى شمل على حلقة نقاش تتضمن توصيات وحلولا لتقديم الحماية المطلوبة للمرأة من العنف الأسري، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بيسر وكرامة.