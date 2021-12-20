جامعة الملك خالد تنفذ برنامج توطين اللغة الإنجليزية لمبتعثيها بالتعاون مع شركة “EF” التعليمية

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وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالتها للدراسات العليا والبحث العلمي عقد خدمات مع شركة “EF” التعليمية، وذلك لتنفيذ برنامج توطين اللغة الإنجليزية لمبتعثي الجامعة، سعيًا من الجامعة إلى مواءمة إستراتيجيتها مع مشروع وزارة التعليم لتوطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين، من خلال شراكات نوعية مع الخبرات الأكاديمية الدولية المتخصصة في تدريس اللغة الإنجليزية بمعايير عالمية.

ويأتي توقيع العقد لتمكين الجامعة أيضَا من تعزيز فرص الشراكات البحثية العالمية مع شركاء الشركة التعليمية من الجامعات العالمية الرائدة حول العالم؛ لتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار والنشر العلمي في الجامعة.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن برنامج توطين اللغة الإنجليزية في الجامعة سيسهم في خفض تكاليف الجامعة على مبتعثيها، لافتًا إلى أن إدارة الابتعاث تتطلع إلى تنفيذ كل ما يخدم تطوير وتحسين الخدمات الخاصة بالمبتعثين، بما يتوافق مع الأهداف التنموية لبرامج الابتعاث.

وفي إطار رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد البشرية أوضح المشرف العام على إدارة الابتعاث الدكتور محمد الشغيبي أن البرنامج يقدم عدداً من الخدمات للجامعة ومبتعثيها، من أبرزها تنمية قدرات المعيدين والمحاضرين، وتطوير مهاراتهم في مجال اللغة الإنجليزية، وذلك لتحقيق الشروط والمعايير المؤهلة لهم للحصول على قبول أفضل الجامعات العالمية في درجتي الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق على الابتعاث بشقيه التشغيلي والرأس مالي.

يذكر أن شركة “EF” التعليمية من الشركات الريادية في تعليم اللغات في العالم، حيث استثمرت ما يقارب 100 مليون دولار في تطوير مناهجها في تعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة كامبريدج وجامعة هارفارد.