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فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية سبل تعزيز التعاون

فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية سبل تعزيز التعاون
https://almnatiq.net/?p=1088701
المناطق ـ واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي – البريطاني المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

 

وعقد الجانبان، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وتطرق الجانبان خلال جلسة المباحثات، إلى نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق، حيث ثمنت وزيرة الخارجية البريطانية جهود المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني للخروج من الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

 

كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.

 

حضر جلسة المباحثات من الجانب البريطاني، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ومن الجانب السعودي مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ونائب السفير لدى المملكة المتحدة حسن الجميع.

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