أمين الجوف يرأس اجتماع لجنة المرصد الحضري ويناقش مؤشرات وقضايا التنمية بمدن المنطقة

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ترأس أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، اجتماع لجنة المرصد الحضري, وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد ومدير صحة الجوف فارس الرويلي ومدير المرور بمنطقة الجوف العقيد سمير غبان ومدير الإحصاء فالح العنزب وممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد المهندس الشرعان أهمية الدور الذي يقوم به المرصد الحضري، ومشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية على مستوى المنطقة، إلى جانب دوره في إنتاج صياغة متكاملة لحالة التنمية الحضرية المستدامة لمدن المنطقة؛ بهدف تحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من قضايا التنمية التي حُددت من خلال دراسات المؤشرات الحضرية على مستوى مدن المنطقة، والتي ألقاها خبير منظمة الأمم المتحدة في مجال المراصد الحضرية والتنمية المستدامة، كما استُعرضت أهم نتائج قيم مؤشرات المرصد لمدن المنطقة وارتباطها بعملية التنمية، بالإضافة إلى حصر القضايا الأولية والقراءة التحليلية لحالة التنمية.

وفي ختام الجلسة طُرحت أهم التوصيات العامة التي ستُفعل خلال أعمال المرصد الحضري بالمنطقة في دورته القادمة.