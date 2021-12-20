احدث الأخبار

تحت رعاية أمير الرياض بالنيابة.. أمين المنطقة يكرم الفائزين بجائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي
أبرز المواد
 الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين
أبرز المواد
 موارد الرياض تختتم المرحلة الدورية الأولى من خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة
أبرز المواد
 أمين الجوف يرأس اجتماع لجنة المرصد الحضري ويناقش مؤشرات وقضايا التنمية بمدن المنطقة
أبرز المواد
 التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً
أبرز المواد
 التفاصيل.. وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية سبل تعزيز التعاون
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الأردن يحتفي بوفد مجلس الشورى
أبرز المواد
 وزراء خارجية دول مجلس التعاون يبحثون تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية مع بريطانيا
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تنفذ برنامج توطين اللغة الإنجليزية لمبتعثيها بالتعاون مع شركة “EF” التعليمية
أبرز المواد
 أردوغان يحاول التغطية على أزمة الليرة وسط نزيف حاد لها أمام الدولار  
أبرز المواد
 جامعة الجوف تقيم احتفالية تفاعلاً مع اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

تحت رعاية أمير الرياض بالنيابة.. أمين المنطقة يكرم الفائزين بجائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي

تحت رعاية أمير الرياض بالنيابة.. أمين المنطقة يكرم الفائزين بجائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي

أبرز المواد
الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

أبرز المواد
موارد الرياض تختتم المرحلة الدورية الأولى من خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة

موارد الرياض تختتم المرحلة الدورية الأولى من خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة

أبرز المواد
أمين الجوف يرأس اجتماع لجنة المرصد الحضري ويناقش مؤشرات وقضايا التنمية بمدن المنطقة

أمين الجوف يرأس اجتماع لجنة المرصد الحضري ويناقش مؤشرات وقضايا التنمية بمدن المنطقة

أبرز المواد

أمين الجوف يرأس اجتماع لجنة المرصد الحضري ويناقش مؤشرات وقضايا التنمية بمدن المنطقة

أمين الجوف يرأس اجتماع لجنة المرصد الحضري ويناقش مؤشرات وقضايا التنمية بمدن المنطقة
https://almnatiq.net/?p=1088711
المناطق_الجوف

ترأس أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، اجتماع لجنة المرصد الحضري, وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد ومدير صحة الجوف فارس الرويلي ومدير المرور بمنطقة الجوف العقيد سمير غبان ومدير الإحصاء فالح العنزب وممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

 

وأكد المهندس الشرعان أهمية الدور الذي يقوم به المرصد الحضري، ومشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية على مستوى المنطقة، إلى جانب دوره في إنتاج صياغة متكاملة لحالة التنمية الحضرية المستدامة لمدن المنطقة؛ بهدف تحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من قضايا التنمية التي حُددت من خلال دراسات المؤشرات الحضرية على مستوى مدن المنطقة، والتي ألقاها خبير منظمة الأمم المتحدة في مجال المراصد الحضرية والتنمية المستدامة، كما استُعرضت أهم نتائج قيم مؤشرات المرصد لمدن المنطقة وارتباطها بعملية التنمية، بالإضافة إلى حصر القضايا الأولية والقراءة التحليلية لحالة التنمية.
وفي ختام الجلسة طُرحت أهم التوصيات العامة التي ستُفعل خلال أعمال المرصد الحضري بالمنطقة في دورته القادمة.

روابط ذات صلة

أمين الجوف يبحث مع رؤساء البلديات خطط استدامة معالجة التشوه البصري وتنمية الموارد المالية والاستثمارات

أمين الجوف يبحث مع رؤساء البلديات خطط استدامة معالجة التشوه البصري وتنمية الموارد المالية والاستثمارات
أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements