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موارد الرياض تختتم المرحلة الدورية الأولى من خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة

موارد الرياض تختتم المرحلة الدورية الأولى من خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة
https://almnatiq.net/?p=1088716
المناطق_الرياض

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المرحلة الدورية الأولى لخطة “مواجهة الأزمات والحالات الطارئة” والتي تضمنت تنفيذ 68 تجربة إخلاء افتراضية خلال ستة اشهر بالتنسيق بين وحدة الشؤون التنفيذية بالفرع و فرق الأمن والسلامة في الفروع .

استهدفت الخطة جميع دور ومراكز الإيواء ومكاتب العمل والضمان والتنمية ووحدات الخدمات المساندة والحماية في منطقة الرياض ومحافظاتها ونفذت بتطبيق العديد من الخطوات المناسبة للأحداث من خلال تشكيل وتدريب فريق لإدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل فرع وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بكل منهم ليكونوا بمثابة إطار عام لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحريق وعملية الإنقاذ والإيواء ودليلاً مرشداً في سبيل حماية الموظفين والمستفيدين في حالات الطواريء.

كما صاحب جميع تجارب الإخلاء الوهمي في الفروع رفع التقارير وتحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة الأزمة والأخطاء التي وقعت للوقوف على أوجه القصور بها والاستفادة مما قد يظهر من مشكلات لوضع الحلول العاجلة لها لتلافيها مستقبلاً .

 

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